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【メーカー生産終了】 Nintendo 任天堂 ニンテンドー3DS LL
商品番号 X73742939850
商品名

【メーカー生産終了】 Nintendo 任天堂 ニンテンドー3DS LL
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 8,159 円
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商品詳細

【色】ブラック（タッチペンは白）【付属品】・本体：3DSLL、タッチペン、SDカード、箱、説明書、純正品充電器・ソフト：ニュースーパーマリオブラザーズ2　　　　　とびだせどうぶつの森【状態】・画面：上下の画面に保護シートが貼っており綺麗な状態です。・本体：目立った傷や汚れがなくとても綺麗な状態です。・ソフト：初期化済み【動作】・本体：作動問題なし・充電器：不具合等なし・ソフト：作動問題なし※綺麗な商品ですが、神経質な方、完璧を求められる方のご購入はお控えください。また、メーカー保証等はございませんので予めご理解ください。尚、返金や返品は致しかねます。
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