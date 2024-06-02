風　アクリル画　サイズF4 インテリアアート

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ご覧いただきありがとうございます。オリジナルの原画です。癒されたり元気が出る作品をめざしています。どこかに飾っていただけましたら嬉しいです。今回は在庫整理のためお値打ちに出品いたします。カジュアルにアートを身近に感じていただきたいです。このまま飾ったり、お好みの額縁に入れて楽しんでください。他にも多数出品しています。ご縁がありますように^_^素材 キャンバスにリキテックスサイズ F4(334mm×242mm)よろしくお願いします。