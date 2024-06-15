ザ・ハイスクール ヒーローズ Blu-ray BOX〈5枚組〉

「ザ・ハイスクールヒーローズBlu-rayBOX〈5枚組〉」美少年定価:￥240001回だけ再生しました。目立った傷や汚れなどありませんが細かな擦れなど些細な点が気になる方は購入ご遠慮ください。封入特典のステッカー表紙がヒーローノートのブックレット初回特典のクリアファイル全て揃っています。元の袋はありません。ビニール袋に入れ、梱包材を詰めコンパクト専用箱で発送致します。他に出品しているDVDなどと、まとめ購入は箱の大きさと送料の関係で同送割引はできません。#美少年#美_少年#Blu-ray



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