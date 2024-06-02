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商品詳細
TACTICS24-ASH/RSM|Deviser｜株式会社ディバイザー｜長野県松本市のギターメーカーhttps://www.deviser.co.jp/products/tactics24-ash-rsm商品の詳細はメーカーHPを参照ください。年末に購入したものの、それから2〜3回爪弾いた程度です。ほぼ新古品です(ビニール取ってません)。付属品は写真の分です。それ以外は付属しません。ご不明な点がございましたら、お気軽にコメント下さい。よろしくお願いいたします。シリーズ...Bacchusタイプ...テレキャスタータイプボディタイプ...ソリッド
http://narcologia.ru/goods/Adder32975.html
http://narcologia.ru/goods/navigate954530.html
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