フジファブリック FAB BOX Ⅱ

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フジファブリックのFABBOXⅡです。DVD、ブックレット、グッズはTシャツのみ付いておらず他は全て揃った状態です。目立つ汚れ傷なく綺麗な状態ですが写真が全てになりますので購入は写真をご確認の上、購入後はノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。商品説明[収録内容]【1】.10周年記念特別BOX仕様【2】.「Liveat富士五湖文化センター」DVD2008年5月31日、「TEENAGERFANCLUBTOUR」追加公演として行われた記念すべきVo.\u0026G.志村正彦の地元・富士吉田での最初で最後の凱旋ライブ。アンコール含め全19曲をここに初めて完全収録。[収録楽曲]ペダル記念写真B.O.I.P.SunnyMorningchocolatepanic桜の季節唇のソレロマネ線香花火浮雲まばたき若者のすべて星降る夜になったら銀河TAIFUSurferKingTEENAGER茜色の夕日(En1)陽炎(En2)【3】.「Liveat渋谷公会堂」DVD2006年12月25日、渋谷公会堂にてクリスマス一夜限りで行われたフジファブリック初のホールワンマンライブ。アンコール含め全21曲【4】.DVD発売記念オリジナル手ぬぐい(富士五湖文化センターver.)付【5】.DVD発売記念オリジナル・ピクチャTシャツ(渋公ver.)付 →こちらのみ付属しておりませんのでご了承下さい。【6】.「Liveat富士五湖文化センター」100PSPECIALPHOTOBOOK付【7】.「Liveat渋谷公会堂」100PSPECIALPHOTOBOOK付#フジファブリック#FAB_BOX#DVD