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スイッチ Pokemon LEGENDS アルセウス プロモカード アートブック
商品番号 E22658987121
商品名

スイッチ Pokemon LEGENDS アルセウス プロモカード アートブック
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「PokemonLEGENDSアルセウス」プロモカードアートブックの3点セットになります。ポケモンセンターオンラインでの購入品で勿論シュリンク付きになります。いずれも未開封になりますがプロモカードは購入時より少し反りが見られます。上記にご理解のうえご購入よろしくお願い致します。#ゲーム#RPG#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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