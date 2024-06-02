プリシラ・チャン / 問題女人　陳慧欄 PRISCILLA CHAN

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PRISCILLACHAN/プリシラ・チャン(陳慧欄)ブックレット付き。-収録曲-01.問題女人02.那一年我們相恋03.礼物04.奇妙旅程05.恋愛季節06.幸福的条件07.男人的答案08.縁了，就是完09.拉鋸10.我肯，我等，我害怕11.最美的預兆最後の写真に載せたようにジャケットの端が少し曲がっています。盤面含め全体的にキレイな状態です。中古品にご理解ある方のみ購入して頂けると嬉しいです。XinManYiZu(心滿意足)も出品しています。他の音楽関連の出品はこちら#新しい音