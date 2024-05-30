ニンテンドーDSiとポケットモンスターハートゴールド(ポケウォーカー付き

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商品詳細
ニンテンドーDSi・説明書・アダプター・タッチペン(予備で＋1本付いてます)※箱は無しです◎動作確認済み◎初期化済みポケットモンスターハートゴールド・箱(一部破損有り)・ケース・ポケウォーカー(未使用のため動作未確認)セット販売とさせていただきますのでよろしくお願いします＊#任天堂#Nintendo#DSi#ポケモン#ポケットモンスター#ポケウォーカー
http://narcologia.ru/goods/moisture738569.html
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