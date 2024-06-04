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PS5　エルデンリング　FF16　2本セット
商品番号 N61792605401
商品名

PS5　エルデンリング　FF16　2本セット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5エルデンリングとファイナルファンタジー１６のセットです。どちらもディスクに傷はなく動作に問題はありません。FF16はプロダクトコード未使用です。2作品でクリアまででも100時間以上は遊べると思います。よろしくお願いします。#エルデンリング#FF16
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