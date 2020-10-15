シェイクスピア　ファーストフォリオ　コンパクト版

複製です。小田島雄志さんや松岡和子さんの手による「シェイクスピア全集」がお好きな方に。



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シェークスピア初の戯曲集「ファースト・フォリオ」、仏で発見 写真8枚 ...



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明星大学所蔵シェイクスピア、ファースト・フォリオを使ったDMUのワークショップ｜明星大学



シェイクスピアを追え!――消えたファースト・フォリオ本の行方



シェイクスピア戯曲全集』初版｜貴重書ギャラリー｜ギャラリー｜甲南 ...



河合祥一郎先生に聞いた、シェイクスピアの戯曲集のこと。 - ほぼ日刊 ...



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