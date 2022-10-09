ゲームボーイアドバンス AGB001 本体

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商品詳細
送料無料即購入OKNintendoAGB001#任天堂#Nintendoゲームボーイアドバンス本体1台です。カセット読み込みました。電池およびゲームカセットは付属しません。本体や画面に目立つキズや汚れ、経年劣化がございます。写真をご確認の上ご購入ください。また、手元に対応ゲームソフトがないため、SELECTボタンとLボタンが反応しているか不明です。予めご了承ください。
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