ボスニア紛争 ポスター 作品集「Evil Doesn't Live Here」

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アイダよ、何処へ？」ポスタービジュアル - ボスニア紛争の悲劇 ...



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映画『泣けない男たち』｜熊谷悠一 Yuichi Kumagai

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争のポスター作品集「EvilDoesn'tLiveHere:PostersfromtheBosnianWar」DaoudSarhandi著2001年LaurenceKingPublishing◆◆詳細◆◆1992年から1995年にかけてのボスニア・ヘルツェゴビナ紛争下において、セルビア人勢力の民族浄化的圧政に抗う目的でボスニアのアーティストやグラフィックデザイナーたちによって制作されたポスターを180枚以上収録ボスニア紛争は、ほとんどの部外者にとって、テレビニュースの短い、ちらつく映像の中で展開されていた。もうひとつの映像がこの戦争で積極的な役割を果たし、人々の感情を形成し、ボスニアの人々の苦境に注意を促したのである。ボスニアの人々は3年間、怒り、不満、絶望、抵抗、希望などのメッセージを町の壁に貼り続けた。本書の焦点であるこれらのポスターのイメージは、民族浄化の実践者に奉仕した多様なプロパガンダ作品と並置されている。\"EvilDoesn'tLiveHere\"は、この視覚的な戦いを世界に提示する。ダウド・サルハンディとアリーナ・ボボックは、戦時中にボスニアのアーティストやグラフィックデザイナーによって制作された、最も劇的な180枚以上のポスターを集めました。政治的、芸術的な観点から、戦争の悲惨さを伝え、紛争に人間的な表情を与えています。◆◆仕様◆◆政治グラフィックデザインプロパガンダ戦争写真集作品集図録ペーパーバック25.5×20.5cm200ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが少しある程度ページ端に薄ヤケが少しタイトルページ上部に軽いオレそのほか良好#本#グラフィックデザイン#ポスター#プロパガンダ#ボスニアヘルツェゴビナ