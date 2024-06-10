SEVENTEEN TOUR 【FOLLOW】ソウルコン バスケットハット

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商品詳細
SEVENTEENTOUR【FOLLOW】SEOUL商品：BUCKETHAT素材：100%COTTONサイズ：頭回り(直径)58、つば6.5、高さ7.5商品内容：1EAOFFICIALMERCHソウルコンサート会場で購入しました。商品の特性上、微細なスクラッチやキズが生じる場合があります。縫製製品の特性上、形が多少異なったり、一部仕上がりがきれいでない場合があります。商品保護のためのOPP、収縮包装フィルム、パッケージのスクラッチ及び破損による交換・返品はお受け致しかねます。新品未開封の商品ですが、海外製品のため傷やスレがある場合がございますので、ご了承願います。交換・返品はお受け致しかねます。完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。匿名、防水対策をして発送します。SEVENTEENseventeenセブンティーンセブチCARATcaratカラットFOLLOWフォローファンミーティングファンミファンミグッズペンミーティングペンミペンミグッズCONCERTコンサートコンサートグッズソウルコンラキドロLuckyDrawフォトカードフォトカトレーディングカードトレカOFFICIALMERCHS.COUPSエスクプスクプススンチJHONGHANジョンハンジョンハニハニJOSHUAジョシュアシュアジスホンジスJUNジュンジュニジュンピムンジュンフィHOSHIホシホシくんほちくんスニョンWONWOOウォヌをぬおぬWOOZIウジジフンうーたんDKドギョムソクミンソクミンさんMINGYUミンギュTHE8ディエイトミンハオミョンホハオちゃんディエイSEUNGKWANスングァンブスングァンぶーちゃんVERNONバーノンハンソルバーノンちゃんDINOディノチャニイチャン
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