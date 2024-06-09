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商品詳細
プレイステーション3新品で購入後、大切に愛用してきたプレイステーションです。黄ばみ等ございますが、状態は良いです♪動作確認済み。初期化済み。コントローラー1つ付属。#プレイステーション3#プレイステーション#プレステ3#PlayStation
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