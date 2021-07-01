激安！! 即購入歓迎 素顔4 Snow Man盤 DVD

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます!高校時代の友達から譲って頂きました。★ご注意1:新品未使用ですが中をチェックする為一度開封されています。2:再生はしていないです。3:ケースにはちょっと傷があるので安い値段で出品いたします。4:詳しいのは写真に参考してお願いします。★ご理解いただけますと幸いです。自宅暗所保管 即購入歓迎です!！お金の為出品しましたのです。写真は実物です。綺麗な状態だと思いますが、素人保管、素人検品ですので完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。
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