【ポケモン】ウルトラムーン ケース付き　各種配信 メタモン 道具完備

●Nintendo3DS用ソフトポケットモンスターウルトラムーンの中古ソフトです！★全種807種類、966匹を収録しています！★790種類以上のポケモンを色違いで収録！●ポケモンバンク・ホームへの移動確認済み！★807種類966匹全てポケモンバンクへ転送可能！★解禁済色違い全コンプリート！★ふしぎなおくりもの40種未受取り！★LV100理想個体育成済み多数！★6V・A05V・S05V・めざパ用メタモン全性格計30匹完備！ポケルス付き！●配信ポケモン多数！・海外配布色ディアルガ・海外配布色パルキア・海外配布色ギラティナ・XY\u0026Z色ゼルネアス・XY\u0026Z色イベルタル・2018Legends色ジガルデ・エメラルド産色ミュウ・クリスタル産色セレビィ・グリーン産色デオキシス・プラチナ産色ダークライ・プラチナ産色シェイミ・プラチナ産色マナフィ・クラウン 色ライコウ・クラウン 色エンテイ・クラウン 色スイクン・たなばた色ジラーチ・サトシゲッコウガ・エーテル色シルヴァディ・色カプ4種類・ひみつ色ネクロズマ・マーシャドー・Pスクラップミュウツー・ポケセン色ミミッキュ・PGL色ミミッキュ・色ソルガレオ・色ルナアーラなど●ふしぎなおくりもの40種未受取り！ふしぎな贈り物40枚全て未使用なので、お好きな個体で受け取ることが可能です！●アイテム・マスターボール・オシャボ各・金の王冠・ポイントマックス・ふしぎなあめ・努力値下げ木の実・イバンの実あり（期間限定ふしぎなおくりもの）・各種配信メガストーン ●その他・ストーリークリア済み・ジャッジ機能解放済み・技マシンコンプリート・図鑑完成（ひかるおまもり保持）ご購入後1〜2日以内に起動確認及び清掃を行って発送致します！#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#ポケットモンスター#サンムーン#ウルトラサン#ウルトラムーン#ソードシールド#ダイヤモンド#パール#プラチナ#ブラック#ホワイト#XY#ルビー#サファイア#最強#厳選#バイオレット#スカーレット



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