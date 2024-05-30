ニンテンドースイッチライト ジャンク品

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NintendoSwitchliteグレー左のスティックが破損しています取れた部品もつけます左スティックは使えませんが、起動すれば他のボタンや右スティックは使えます液晶には保護フィルムを貼っています左上に少しひびが入っています不要な方は剥がして下さいボタンやスティックに少し黒ずみがあります初期化しています充電器は付きませんSDカードは付きません値下げ不可ジャンク品#任天堂#NintendoニンテンドースイッチライトNINTENDOSWITCHLITEゲーム