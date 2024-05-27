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大正大学出版会 地域人 第78号 良い宿ってなあに？ - 地域創生のための総合情報誌 大正大学出版会 地域人 第78号 良い宿ってなあに？ - 地域創生のための総合情報誌

柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第78号です。雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。【目次】書論：柳周篆漢隷六朝の章草と正書王羲之私は率直に結論を述べたい。書道の堕落は實に王羲之から発したのであると。書の美工藝随想其の二：此木喬挿絵小註：柳書道雑語：柳宗悦雑録柳今号特集の趣旨袋井だより：外村私には論がなくて仕事がのこせないというよりも、仕事をしないので仕事がのこせないという方がたしかなことである。柳民芸館消息寄付報告宋拓梁武碑入手の由来第四回「工藝」読者座談会別告「美の国と民藝」について会員募集日本民藝館・夏休みの案内香墨紙筆・法帳其他・西欧工藝・鳩居堂たくみ工藝店「美の国と民藝」李朝陶磁図譜・編輯柳宗悦・日本民藝協会芹澤銈介氏案特製「工藝」の帙・申込所・日本民藝協会描漆装幀：鈴木繁男小間絵：棟方志功用紙：野州鳥山#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#三代澤本寿#雑誌工藝#日本民藝館