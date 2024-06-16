真作】奥谷秋石/蓮に白鷺図/花鳥図/サギ図/鷺図/掛軸/名家伝来/AD-46 ...

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【真作】【参考】奥谷秋石 日本画家。大阪生。森寛斎に学ぶ。早くから橋本雅邦・川端玉章を主領とした青年絵画協会や日本絵画協会等に出品し受賞を重ねた。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ、糊シミ、巻シワなどあります。表装は絹表装で概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 200cm×幅 49cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。