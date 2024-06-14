【美品】学習まんが少年少女日本の歴史 1-21巻 + 別1,2巻の23冊セット

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「学習まんが少年少女日本の歴史セット」少年少女日本の歴史決定版(小学館)1-21巻+別1,2巻の23冊セットいつか勉強をしようと思い購入しましたが、一巻だけ読んで本棚に眠っていました。目立った汚れもなく、比較的綺麗な状態です。【注意点】◆素人の自宅保管のためヨレや汚れの見落としがある可能性がございます。◆非喫煙環境でペットもおりません。◆３０時間以内にお取引を進められない方は、購入をご遠慮ください。