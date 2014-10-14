大瀧詠一CD4枚まとめ

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商品詳細
昭和レトロな大瀧詠一のCDです。音楽評論家のピーターバラカン氏が『Let'sOndoAgain』が日本の音楽の中で一番好きだとこのCDの解説で書いています。まとめて4枚をお好きな方にお譲り出来たらと思います。よろしくお願いします。1.SnowTime1985年2.Let'sOndoAgain1978年3.NiagaraCalendar1977年4.GOGONiagara1976年
http://narcologia.ru/goods/evaporation359524.html
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