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商品詳細
「慶應義塾史事典」慶應義塾史事典編集委員会定価:￥17,000税抜▼時の流れからも、興味のある事柄からも、人物からも繙くことのできる“読む事典”です。▼新発見や初公開を含めた写真895点により、見る楽しさへと誘います。▼事項項目は797項目、人名項目は300項目収録。▼巻末に付録「慶応義塾史資料集」。慶應義塾150年史資料集です。子供が在学中に購入しましたが、ほとんど開くことなく保管しておりました。外ハードカバーに浅い凹み跡がありますが、本自体は無傷です。願書のご参考にも。ご購入後24時間以内に発送します。#慶應義塾史事典編集委員会#本#歴史／一般#慶應#慶應義塾#幼稚舎#慶応#慶応義塾
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