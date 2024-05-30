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【豪華15点セット】Wii ブラック 本体 ソフト オプション
商品番号 P72070169955
商品名

【豪華15点セット】Wii ブラック 本体 ソフト オプション
ブランド名 ウィー
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おウチ時間にすぐに遊べるWiiのセットです。・本体セット(リモコン2個、ACアダプタ)・ソフト3本(スマブラエックス、マリカー、ニュースーパーマリオブラザーズ)・D端子AVケーブル・HDMI変換端子・ACアダプタ(別売予備)・リモコン(ピンク)・ヌンチャク・ストラップ・クラシックコントローラーPRO(金・黒)⇒売れてしまいました。・ハンドル・スピーク・SDカード512MBよろしくお願いします。任天堂NintendoニンテンドーSwitchスイッチ
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