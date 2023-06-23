オシャレ魔女 ラブ and ベリー DSコレクション＋カード　セット♡

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商品詳細
セット内容・ラブべリDSカセット・カードリーダー・カード94枚(被りあり→写真をご確認ください)・カードホルダーカセット、カードリーダー共に動作確認済みです！☺︎カードには折れ目などがついてしまっているものもございます。長期間自宅にて保管しておりまたので、ご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします!!「オシャレ魔女ラブandベリー〜DSコレクション〜」セガゲームス#セガゲームス#ゲーム#アクション#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#ラブベリ
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis783544.html
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