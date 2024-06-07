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【激レア】モンスターハイ　フランキー Threadarella シンデレラ
商品番号 S12161974023
商品名

【激レア】モンスターハイ　フランキー Threadarella シンデレラ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 11,025 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅でコレクションとして大事に保管していました。海外で購入しました。日本ではまず出回らないモデルです。新品未使用ですので状態は良いです。コレクション、クリスマスプレゼントや誕生日、子どもの日など大切にして下さる方に購入して頂けたら嬉しいです。商品の状態などまた気になることがあればコメントなどで気軽にご質問下さい。他にモンスターハイのドールを出品しております。こちらからご覧下さい→#他のモンスターハイドール出品#MONSTERHIGH#FrankieStein#モンハイ#MATTEL#ドール#ゴスロリ#パンク#14080
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