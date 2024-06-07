超特急　ユーキ　ペンライト　ペンライトケース

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商品詳細
ライブで何度か使用しているため、目立ちませんがスレや傷がございます。また経年劣化も見られますので、ご了承いただける方のみ購入をお願いいたします。まとめ売りの予定ですがバラ売も検討いたします。まとめ購入してくださった方には写真4枚目のペンライトケースもお付けしますが、5枚目のようにボタン部分に劣化がございます。ご了承ください。電池は完全性を考慮し、全て抜いてからの発送となります。グッズ種類···ペンライト
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