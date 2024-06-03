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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。明治天皇御製和歌をどなたかがお書きになったものと思われます。寸法:全体幅53.1cmx長さ202.1cm本紙幅33.7cmx長さ130cm材質:絖重さ:1240g箱含む状態:シミ、シワ、軸先に傷みがあります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、ご購入下さい。追加の写真をご希望でしたらご連絡ください。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します書の形式...掛け軸・掛軸
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和歌 双幅 明治天皇御製 掛軸 絖本 合箱 | labiela.com
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