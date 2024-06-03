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- 新品未使用のBD-2 (Blues Driver) BOSSのギターペダル
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商品詳細
今年の6月にAmazon経由イシバシ楽器から12100円にて購入。商品名は以下の通り。全く未使用の新品です。保証書内含してます。#BOSS#BD_2_BluesDriver_
http://narcologia.ru/goods/assessor801703.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic590512.html
http://narcologia.ru/goods/approximate275120.html
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