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【美品】ZO-3 芸達者 CAR アンプ内蔵ミニギター 専用ケース付 ぞうさん
商品番号 B44581601948
商品名

【美品】ZO-3 芸達者 CAR アンプ内蔵ミニギター 専用ケース付 ぞうさん
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 9,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ZO-3芸達者アンプ内蔵ミニギターメタリックレッド/ブラックパーツ専用ケース、アーム付きです！★アームは新品です！出品前に全体的なクリーニング、各部調整/メンテナンス済みです。また、弦を新品に張り替えておりますのでご購入後すぐにご使用いただけます。（弦を緩めて発送致しますので　到着後はチューニングをお願い致します）・バッテリースナップも新品に交換しております。内蔵アンプ/外部アンプクリーン/歪みともに正常に音が出ることを確認しております。各部、ガリはほとんどございません。(芸達者の仕様上、ボリュームポットは若干、ガリがございます。)ネックも素人目ですがソリは無くフレットも8割以上は残っており弾くことに支障はございません。多少の傷やすり傷、色焼けはありますが、全体的には、美品です。（詳細は画像でご確認お願い致します）※他サイトとの同時出品はしておりませんので　即ご購入頂けます。※送料込みです。　らくらくメルカリ便にて発送予定です。何卒ご検討の程宜しくお願い致します。検索用#FERNANDES#フェルナンデス#ぞーさん#ゾウサン#アンプ内蔵#ミニギターシリーズ···その他タイプ···その他ボディタイプ···ソリッドピック形状···その他カラー···ブラックアクセサリー・パーツ···アンプ
http://narcologia.ru/goods/freshman872456.html
http://narcologia.ru/goods/unusable630874.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual431046.html
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