キッズ用ランニングバイク ストライダー クラシックモデル ピンク

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商品詳細
キッズ用ランニングバイクストライダークラシックモデルピンク#ストライダー#蛍光ピンク#バランスバイク#日本正規品#キックバイク#自宅保管#中古品全体的綺麗な方かと思います。細かな擦り傷汚れなどがございます。中古品にご理解のある方をお待ちしております。神経質な方はお控えください。
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