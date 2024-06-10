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- Soleil クラリネット 初心者 入門 SCL-1 [B♭] 吹奏楽 練習用
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商品詳細
練習用に使用していたため細やかなスレや傷等あります。初心者の方や練習用クラリネットをお探しの方に。中古品の素人保管のため気になる方はご遠慮ください。定価16800円即購入◎お値下げ不可まろやかで暖かく、優しい音色が特徴のクラリネット。音域は4オクターブ近くをカバーしており、低音域から高音域まで、広い範囲で表情豊かに響きます。牧歌的で素朴、その独特な音色は主に吹奏楽、オーケストラ、ジャズ等で活躍をしています。機能面に優れ、比較的運指の簡単なベーム式を採用しています。Key:B♭Body:ABS樹脂Finish:ツヤ消し杢目調ベーム式:17キイ6リング種類···クラリネットレベル···初心者SoleilソレイユB♭クラリネット吹奏楽部ブラスバンド部マウスピースリガチャーグリスクリーニングペーパー運指表ケース付き
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