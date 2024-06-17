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Vincent Bach Artisan 2C　試奏品
商品番号 N45660006956
商品名

Vincent Bach Artisan 2C　試奏品
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピースVincentBachArtisan2C2Cは品薄の様でやっと入手しました。Standerdの3Cライクな吹奏感(個人の感覚)です。数回の試奏のみ、ほぼ新品ですが2ndHandご理解お願いします。オリジナルのビニル袋、箱付プチプチ＋コンパクトで発送予定
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