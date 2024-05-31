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バリトンサックス用　ルソー5R (リフェイス)
商品番号 B34036498254
商品名

バリトンサックス用　ルソー5R (リフェイス)
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バリトンサックス用ルソー5R田中奏一郎氏、上野耕平氏が使用している事で有名です。ピアノのコントロールがしやすく、吹きやすいマウスピースです。元々、状態のばらつきが大きいマウスピースですが、リフェイスした事により鳴りも抜群です。楽器を買い替え相性が変わってしまったので、出品します。(リガチャーは付属しません。)種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者
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