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- 仏教美術 古銅鍍金 釈迦如来立像 仏像 V 5072A
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商品詳細
大きさ 全長約62cm 幅約16cm 重さ約6.9㎏（仏像）高さ約44.5cm 銅の劣化が見受けられます。光背に歪みがあり、光背を留めるネジがありません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral401532.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless81859.html
http://narcologia.ru/goods/conception730457.html
仏教美術 古銅鍍金 釈迦如来立像 仏像 V 5071A-
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仏教美術 古銅鍍金 阿弥陀如来像 仏像 V R4402 | eclipseseal.com
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仏教美術 時代 古銅 釈迦如来像 仏像 - 工芸品
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