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仏教美術　古銅鍍金　釈迦如来立像　仏像　V　5072A
商品番号 O17409672994
商品名

仏教美術　古銅鍍金　釈迦如来立像　仏像　V　5072A
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 7,783 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　全長約62cm　幅約16cm　重さ約6.9㎏（仏像）高さ約44.5cm　銅の劣化が見受けられます。光背に歪みがあり、光背を留めるネジがありません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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仏教美術　古銅鍍金　釈迦如来立像　仏像　V　5072A
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