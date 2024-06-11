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- 未開封 ドロヘドロ ヘッドマスコットコレクション1 コンプ7種 林田球 大ダーク
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商品詳細
ドロヘドロのヘッドマスコットコレクション1の全7種になります。日の当たらない暗所に袋に入れて保管しておりました。値下げ、バラ売りはしません。また未開封品に付き、元からの傷等に関しても責任は負いかねます。発送はクッションで包みメール便で発送予定です。他アプリにも出品しており、ニアミスでお断りさせていただく事もあります。以上を承知いただいた上での検討宜しくお願い致します。検索 メチクロ threezeroカイマン フィギュア
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