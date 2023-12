【金太郎】山内謙哉 722 掛け軸 昔話 金太郎と熊

まさかり担いだ金太郎節句掛けなどにも本紙約126✕41cm全体約208✕60cm絹本:木箱付状態:経年の弱いオレ少々、表具痛みわずかにあるも、鑑賞にそれほど影響ありません作者:新潟県出身、山内多門に師事する。※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話



