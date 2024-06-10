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マイケル　オーウェン　フィギュア
商品番号 P87235725473
商品名

マイケル　オーウェン　フィギュア
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···サッカー約23年程前にイギリスに旅行に行った際にロンドンのヴィンテージショップにて中古の状態を購入したものになります。写真にて判断して下さい。理解のある方よろしくお願いします。
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