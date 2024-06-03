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アルセウスバレットデッキ
商品番号 N98810536813
商品名

アルセウスバレットデッキ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッキ構成アルセウスVstar×2アルセウスV×2ガラルファイヤーV×2ライコウV×2スイクンV×1メタモンV×2ワタシラガV×1ガラルサンダーV×1ザマゼンタV×1フーパV×1クロバットVmax×1クロバットV×1ふうせん×2タフネス×2博士の研究×2メロン×2マリィ×3キバナ×2ボスの司令×2崩れたスタジアム×2ポケモンいれかえ×1エネルギー転送×1あなぬけのヒモ×1ふつうのつりざお×1ハイパーボール×4クイックボール×4ダブルターボエネルギー×2オーロラエネルギー×4基本悪エネルギー×4基本水エネルギー×1基本雷エネルギー×2
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