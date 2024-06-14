絵画　油絵　アート　美術品

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祖父からいただいた絵画ですが、飾る場所が無いため出品いたします。数十万するものかもしれませんが、画家の名前や何を描いたものかも不明なため、この価格で出品いたします。ご検討よろしくお願いいたします。値段交渉OK（交渉中でも先に購入した方優先）高級感ある額もそのままお付けしますが、あくまでおまけですので埃等はご了承下さい。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り#絵画#画廊#骨董品#額#油絵#画家#イラスト#鑑定団#アート#美術品