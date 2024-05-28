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ワンピース 一番くじ フィギュア ラストワン ルフィ ニカ
商品番号 N29399922318
商品名

ワンピース 一番くじ フィギュア ラストワン ルフィ ニカ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 5,466 円
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商品詳細

ワンピース一番くじ「BEYONDTHELEVEL」A賞「モンキー・D・ルフィギア5フィギュア」ラストワン賞「モンキー・D・ルフィギア5フィギュアラストワンVer.」(おまけでF賞・H賞からいくつかお付けします)新品未開封品です(店頭に並んでいた為、箱の初期傷等はご了承ください)梱包：水濡れ防止+プチプチ一重→ダンボール宜しくお願い致します。人気タイトル···ワンピース(ONEPIECE)フィギュアシリーズ···一番くじ
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