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- 廃盤 スターウォーズ ザム・ウェセル パドメ・アミダラ 12インチ フィギュア
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。ご理解いただけましたら即購入して大丈夫です。【商品名】・スターウォーズ 12インチ フィギュア パドメ・アミダラ ザム・ウェセル【発送方法】プチプチに巻いて、ビニールか段ボールで発送します。★プライズ品の為、景品獲得時に、外箱に細かい傷や凹みがある場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願いします。☆配送時のトラブル、部品などの初期不良については当方で対応致しかねます。配送業者、製造会社に直接お問い合わせをお願いします。figureタカラトミーSTARWARSattackoftheclonesフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/12
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