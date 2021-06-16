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素顔4 関西ジャニーズJr dvd なにわ男子 Aぇgroup Lil かんさい
商品番号 C35107733150
商品名

素顔4 関西ジャニーズJr dvd なにわ男子 Aぇgroup Lil かんさい
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,376 円
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商品詳細

◎即購入可能外袋のパッケージに傷がございますdvdは再生確認済み（disc1.2のみ、3は購入後1度も再生しておりません）おまとめ買いのみお値下げ可能です。＜商品詳細＞『関ジュ夢の関西アイランド2020in京セラドーム大阪～遊びにおいでや！満足100％～』DVD＜収録内容＞Disc-1：「関ジュ夢の関西アイランド2020in京セラドーム大阪～遊びにおいでや！満足100％～」ライブ本編Disc-2：「関ジュ夢の関西アイランド2020in京セラドーム大阪～遊びにおいでや！満足100％～」ドキュメンタリー関西ジャニーズJr.スペシャルコメンタリー特典：オフィシャルフォトブック（28P）封入「ジャニーズjr.8.8祭り〜東京ドームから始まる〜」ライブ本編の他に「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year!!〜今年も関ジュとChuYear!!」の大阪城ホール公演のライブ本編とそのドキュメント映像が収録された3枚組のDVDです。#関西ジャニーズJr#素顔4なにわ男子藤原丈一郎西畑大吾大橋和也高橋恭平大西流星道枝駿佑長尾謙杜Aぇ！group末澤誠也正門良規草間リチャード敬太小島健福本大晴佐野晶哉Lilかんさい嶋﨑斗亜西村拓哉大西風雅岡﨑彪太郎當間琉巧AmBitiousBoysbe
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