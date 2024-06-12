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アルケミークリスタルボウル クリスタルトーンズ社 6.5インチ
商品番号 Y91823838895
商品名

アルケミークリスタルボウル クリスタルトーンズ社 6.5インチ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 31,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Crystaltones社製アルケミーボウル（スモーキークォーツ）6.5インチB（音階は写真10枚目を参照）直径約16.5cm/高さ約15cm使用1年未満で、その後約10年間箱に保管していました。多少目立たない傷はありますが、大切に扱っていたため美品です。Oリングとマレット（写真の通り）もお付けしますます。とても美しい色と音色で、飾ってもよし、鳴らしてもよしです。使用機会がありませんので、活用してくださる方にお譲りします。
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