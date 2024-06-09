三岸 節子、インカの壺、限定120部・高額特装版、新品高級額付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。三岸節子作品名：「インカの壺」10A超希少、特装版、高額限定画集より新品高級額付額装用、超希少画集・限定120部の一部、１頁を新品額にて、額装いたしました。年代ものの画集ですが、作品部分の状態は良好です。作品のサイズは約23.5ｃｍ×15.5ｃｍ、完成額装時のサイズは約35.0ｃｍ×29.0ｃｍです。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。fu専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。