蠟型　鋳銅　薄端　須賀月真　氏作　共箱入

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ご覧頂きありがとうございます。未使用、経年保管品です。経年劣化、趣御座います。サイズ口径10.5㎝ 横幅約30㎝ 高さ26㎝購入価格当時1,500,000円現在薄端は貴重品のようです。月真氏の作品ですから尚更です。御一つ御手元に如何でしょうか^_^すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。