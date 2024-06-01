蠟型　鋳銅　薄端　須賀月真　氏作　共箱入

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。未使用、経年保管品です。経年劣化、趣御座います。サイズ口径10.5㎝ 横幅約30㎝ 高さ26㎝購入価格当時1,500,000円現在薄端は貴重品のようです。月真氏の作品ですから尚更です。御一つ御手元に如何でしょうか^_^すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。
http://narcologia.ru/goods/symmetric425745.html
http://narcologia.ru/goods/unusable137174.html
http://narcologia.ru/goods/composite228254.html
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