ポケモンカード　サンダーex SAR

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商品詳細
ポケモンカード サンダーexSARパック開封後すぐスリーブに入れてファイルに保管しています。綺麗ですがトラブル防止の為カードは一律プレイ用でお願いします。仕事の都合で連絡や発送が遅れる場合があります。ポケモンカード サンダーexSAR
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