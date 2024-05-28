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ポケモンカード　サンダーex SAR
商品番号 D42555382275
商品名

ポケモンカード　サンダーex SAR
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　サンダーexSARパック開封後すぐスリーブに入れてファイルに保管しています。綺麗ですがトラブル防止の為カードは一律プレイ用でお願いします。仕事の都合で連絡や発送が遅れる場合があります。ポケモンカード　サンダーexSAR
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