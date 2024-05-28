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朱泥落花生茶心壷　　中国茶器急須
商品番号 C63687649844
商品名

朱泥落花生茶心壷　　中国茶器急須
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,700 円
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商品詳細

種類···茶道具高さ13センチ　　横幅11センチ宜しくお願い致します
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