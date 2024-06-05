ポケモンカード151BOX空箱4箱ペリペリ付き

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商品詳細
ポケモンカード151の空箱になります。(4箱)ペリペリ付き。カードは入っておりません。空箱のみになります。発送時はきれいに折りたたんでの発送になります。★すり替え、トラブル防止の為返品は固くお断りさせて頂きます。ご理解有る方購入宜しくお願いします。追加画素など有りましたらコメント下さい。
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