ポケモンカード151BOX空箱4箱ペリペリ付き

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ポケモンカード151の空箱になります。(4箱)ペリペリ付き。カードは入っておりません。空箱のみになります。発送時はきれいに折りたたんでの発送になります。★すり替え、トラブル防止の為返品は固くお断りさせて頂きます。ご理解有る方購入宜しくお願いします。追加画素など有りましたらコメント下さい。