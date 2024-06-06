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- 【希少品】L'Arc～en～Ciel ラルクアンシエル 2WAYバッグ
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商品詳細
結成25周年ライブ「L’Arc～en～Ciel 25th L’Anniversary LIVE」の公式グッズです。素材：本体/デニム/2way仕様ポケットは外側に4つ。中にジッパーポケット1つと普通のポケット2つあります。とても格好良いデザインで、ファン必見のバックです。希少品。多少の使用感やホツレはありますが、目立つような傷や汚れはないと思います。少し圧縮して発送します。横…38縦…28マチ…12.5写真をよくご確認して納得してからご購入下さい。中古品ですので、敏感な方や状態に厳しい方はトラブル防止の為お控え下さい。宜しくお願いいたします。#メンズ#レディース
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