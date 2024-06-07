ピカチュウ chr psa10 ①

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こちらの商品は自身でPSA鑑定(米国直送)に提出しPSA10鑑定済みの1枚です。海外から到着後、検品してすぐに出品しているワンオーナー美品になりますので、コレクションにいかがでしょうか。【注意事項】相場を見て価格は変動させて頂いておりますので、突然の値上げ、値下げがある場合がありますがご了承下さい。美品を出品しておりますがPSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。※PSAケースに入った状態で発送いたしますのでご安心ください。個体番号を公開しておりますので不安な方はPSAホームページ検索してカード情報をご確認ください。